Двое погибли и семеро пострадали из-за камнепада в Австрии

Два человека погибли в среду, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах австрийской земли Штирия. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм. Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, полиция и представители Красного Креста.