Париж начал расследование в отношении принца Абу-Даби по делу о пытках в Йемене

Французская юстиция начала расследование в отношении наследного принца эмирата Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна по подозрению в причастности к пыткам людей в Йемене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению юстиции, расследование поручено французскому судебному следователю. Предварительное расследование велось французской юстицией с октября 2019 года. Оно было начато после того, как в отношении принца, когда он совершал официальный визит во Францию в ноябре 2019 года, были поданы два иска.

В частности, французская правозащитная организация "Международный альянс защиты прав и свобод" (AIDL) обвинила его в военных преступлениях, соучастии в пытках и жестоком обращении в Йемене. По ее мнению, принц, который является заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, несет ответственность за нападения на мирных жителей в Йемене. Эмират Абу-Даби вместе с Саудовской Аравией входит в военную коалицию, ведущую в Йемене борьбу против повстанцев-хуситов.

Франция располагает правом так называемой универсальной компетенции, что позволяет ей расследовать особо тяжкие преступления, совершенные в других странах. В случае если эти лица или их сообщники оказываются на ее территории, Франция имеет возможность привести в исполнение вынесенные ею в их отношении приговоры.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.

1 июля коалиция объявила о начале масштабной операции ВВС по уничтожению боевого потенциала хуситов в ответ, как заявлялось, на участившиеся в последнее время случаи трансграничных атак на Саудовскую Аравию со стороны мятежников, в том числе посредством баллистических ракет и беспилотников. За это время боевые самолеты нанесли десятки ударов в ряде провинций, в том числе в столичной Сане.