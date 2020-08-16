НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе

НАТО не наращивает военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Никакого наращивания [войск] НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны", - заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, отметив, что присутствие альянса "носит строго оборонительный, пропорциональный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира".

По ее словам, "НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии". Она повторила слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который призвал власти Белоруссии "уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест".