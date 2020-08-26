Евросоюз временно приостановил миссии в Мали из-за госпереворота

Евросоюз принял решение временно приостановить свои миссии в Мали по подготовке сил безопасности из-за произошедшего в стране военного переворота. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Важно подчеркнуть, что наши миссии в Мали были временно приостановлены. Они возобновятся как можно скорее. Это очень важно, мы приложили много усилий и не хотим потерять все", - сказал он.

Утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента, и сформировали Национальный комитет спасения народа. Под давлением президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. 19 августа Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации в Мали, по итогам которого обратился к военным мятежникам в стране с призывом немедленно освободить арестованных официальных лиц и вернуться в расположение воинских частей. Полковник Исмаэль Ваге сообщил 20 августа, что в стране будет создан переходный совет во главе с временным президентом.