Во Франции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек
Во Франции за сутки коронавирусом заразились 10 593 человека, что обновило рекорд, пишет газета Le Figaro, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что также увеличилось число пациентов в реанимациях. В стране насчитывается 896 очагов заражения, в том числе 84 новых обнаружились за сутки. 143 очага приходятся на учреждения для пожилых людей.
Всего во Франции коронавирусом заразился 415 481, погибли 31 095 человек.
В мире зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19.
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