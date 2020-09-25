Брюссель подаст апелляцию на решение Общего суда ЕС об отмене штрафа Apple

Брюссель решил подать апелляцию в Суд ЕС, высшую судебную инстанцию Евросоюза, на июльский вердикт Европейского суда общей юрисдикции (Общий суд ЕС), который отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с Apple рекордной суммы в €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комиссия намерена, по их словам, отстаивать в суде свое мнение о том, что решение Общего суда ЕС устанавливает в данном случае "неоправданно высокую планку", что делает практически невозможным для Брюсселя выступить с каким-либо судебным иском в будущем. Официальные лица ЕС будут стремиться прояснить в апелляции, что представляет собой несправедливый налоговый режим.

По словам одного из официальных лиц ЕС, "это дело очень важно, потому что оно создаст прецедент для других дел", которые Евросоюз хочет представлять в будущем. Как ожидается, его рассмотрение может занять как минимум пару лет, прежде чем будет вынесен окончательный вердикт суда.

Еврокомиссия (ЕК) в 2016 году потребовала от Apple вернуть правительству Ирландии, где зарегистрирован ряд подразделений компании, €13 млрд, которые компания "фактически получила в виде незаконных субсидий" в результате налоговых сделок с правительством этой страны. По сути, ЕК сочла предоставленные Дублином налоговые льготы незаконными и потребовала компенсировать недоплаченные налоги. К настоящему моменту задолженность Apple (включая пени) достигла €14 млрд.

Данное решение суда, как отмечали эксперты, также может стать прецедентом для пересмотра других крупных штрафов Еврокомиссии в отношении мировых IT-гигантов, включая Google, Microsoft, Intel.