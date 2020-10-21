Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн

По меньшей мере 1 005 295 случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник ведомство проинформировало о 988 322 инфицированных. Общее число умерших из-за коронавируса в 47-миллионной стране достигло 34 366. В своей статистике Минздрав не приводит данные о летальных исходах за последние сутки и сообщает, что за неделю умерли 575 человек.

Таким образом, Испания стала шестой страной в мире и первой в ЕС, где выявлено более 1 млн инфицированных коронавирусом.