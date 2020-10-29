Парламент Сербии утвердил новый состав правительства республики

Депутаты Народной скупщины (250-местного парламента) Сербии в среду большинством голосов утвердили новый состав правительства республики. Прямую трансляцию заседания вела пресс-служба Народной скупщины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На очередном заседании сербского парламента присутствовали 232 депутата. Из них 227 поддержали кандидатуры, предложенные ранее премьер-министром Сербии Аной Брнабич, "против" проголосовали 5 депутатов. После этого новые члены кабинета министров принесли присягу. Возглавила правительство Сербии действующий премьер-министр Ана Брнабич.

Таким образом, в новом правительстве 21 министерство и два министра без портфеля, при этом 11 из них возглавили женщины. В кабинете появились три ведомства, которых не было в старом правительстве: министерство прав человека, прав меньшинств, равенства полов и общественного диалога (Гордана Чомич), министерство заботы о семье и демографии (Ратко Дмитрович), министерство заботы о селе (Милан Кркобабич). Министром иностранных дел стал Никола Селакович, руководивший до этого администрацией президента. МВД возглавил экс-министр обороны Александар Вулин, а министерство обороны - бывший глава МВД Небойша Стефанович.