Страны ЕС договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса

Лидеры ЕС на саммите в формате видеоконференции договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса путем ускорения обработки результатов.

Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение ускорить процесс обработки данных по клиническим испытаниям вакцины, они будут обрабатываться (европейскими регуляторами фармакологического сектора) не по итогам всего комплекса испытаний, а сразу, по мере поступления данных. Это позволит ускорить выход вакцин на рынок, не жертвуя безопасностью", - заявила она.