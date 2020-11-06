Джонсон считает, что четырех недель карантина хватит, чтобы сбить волну коронавируса

Четырехнедельного карантина будет достаточно для того, чтобы сбить в Великобритании вторую волную эпидемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Такую уверенность высказал в четверг на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, говоря о вступивших в силу повторных ограничительных мерах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет, который я получил, заключается в том, что четыре недели - достаточно для того, чтобы принятые меры оказали реальное воздействие. Эти меры перестанут действовать 2 декабря, и мы намерены перейти к подходу, основанному на ограничениях разного уровня. Есть свет в конце туннеля", - заверил глава британского правительства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Джонсон добавил, что правительство надеется на то, что меры будут ослаблены в декабре, что позволит людям вместе собраться на Рождество, которое отмечается католиками и протестантами 25 декабря.