В Париже начался митинг протеста против закона "О глобальной безопасности"

Демонстрация протеста против принятия закона "О глобальной безопасности" началась в субботу в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Колонна манифестантов выдвинулась с площади Республики примерно в 14:00 по местному времени (17:00 GMT+4) в сторону площади Бастилии. Участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги и несут соответствующие растяжки, на одной из которых написано: "Маршируем за нашу свободу, протестуя против сдвига в сторону тоталитаризма". В толпе слышны звуки барабанов. Согласно санитарным правилам, собравшиеся облачены в защитные маски, однако идут довольно плотной колонной.

Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тысяч за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после старта дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.