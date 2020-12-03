Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (занимал пост в 1974-1981 годах) умер в возрасте 94 лет в среду. Об этом, Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в агентстве France-Presse.

Причиной его смерти стало заболевание COVID-19, сообщили агентству его родственники.

Сообщается, что бывший президент политик умер в своем имении Отон, расположенном в департаменте Луар и Шер. В середине ноября Жискар д'Эстен был госпитализирован в одну из больниц города Тура на западе Франции в связи с сердечной недостаточностью. 14 сентября этого года бывшего президента также госпитализировали в Париже из-за легочной инфекции. Тогда он прошел курс лечения в госпитале имени Жоржа Помпиду.

Валери Жискар Д'Эстен, находившийся на посту президента в течение семи лет, с 1974 по 1981 год, принадлежал к числу самых авторитетных французских политиков. Участник освобождения Парижа в годы Второй мировой войны, министр в правительстве генерала Шарля де Голля, бывший глава Франции, до конца дней входил в состав Французской академии.