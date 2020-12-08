Бывшего президента Чехии оштрафовали за маску на подбородке

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали за то, что он носил защитную маску на подбородке, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Размер штрафа составил три тысячи крон (около 135 долларов). Отмечается, что политик умышленно неправильно носил средство индивидуальной защиты 17 ноября на праздновании в центре Праги годовщины антикоммунистической «бархатной революции».

Сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы Клаус закрыл маской рот и нос, однако политик не подчинился. Клауса доставили в отделение полиции, где был составлен протокол.

Штраф также обязали выплатить бывшего министра здравоохранения Чехии Романа Примулу и бывшего первого заместителя главы правящего движения ANO Ярослава Фалтынека. 21 октября они отправились на ужин в ресторан, которому запрещено было работать в соответствии с режимом ЧС. Кроме того, они не использовали средства индивидуальной защиты. После этого Примула был лишен должности министра, а Фалтынека понизили до поста обычного заместителя главы ANO.

Ранее сообщалось, что Чехия стала первой страной в Европе, которая ослабила введенные из-за коронавируса ограничения. Уровень эпидемиологической угрозы понизили до третьего из пяти. С 3 декабря музеи, художественные галереи, рестораны, кафе, магазины и предприятия коммерческих услуг возобновят работу. Власти также разрешили проводить общественные мероприятия с участием до 50 граждан на улицах и до 10 человек в помещениях.