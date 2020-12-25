Франция разработала план поддержки рыбаков после выхода Великобритании из ЕС

Французское министерство по делам моря представило план поддержки рыболовной отрасли в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse.

"Рыбаки и оптовые продавцы морепродуктов смогут получить финансовую помощь в размере до €30 тыс. в соответствии со степенью их зависимости от вылова продукции в британских водах, - заявила министр по делам моря Анник Жирарден. - Очень скоро правительство представит полный план поддержки рыбаков".

По данным агентства, данный план будет предусматривать компенсацию части убытков зависящих от вылова рыбы в британских водах компаний на протяжении ограниченного периода времени. Кроме того, для сотрудников этих компаний предусмотрено продление статуса частично занятых и проведение курсов повышения квалификации. Пострадавшим фирмам будет предложена помощь в реструктуризации бизнеса с сохранением рабочих мест.