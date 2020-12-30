Число летальных исходов из-за COVID-19 в Германии впервые превысило за сутки 1 тыс.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Германии впервые с начала пандемии увеличилось за сутки более чем на тысячу. Об этом сообщил во вторник телеканал N-TV со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших от органов по вопросам здравоохранения федеральных земель ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его оценке, за 24 часа от последствий заболевания в Германии умер 1 051 человек. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 22 декабря, когда за сутки умерли 940 жителей ФРГ.

Официальную информацию о развитии ситуации с коронавирусом в среду утром опубликует берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).