В ВОЗ заявили, что цифровизация сыграла важную роль в борьбе с пандемией

Цифровизация позволила в условиях пандемии коронавируса восполнить вынужденные разрывы в предоставлении медицинской помощи при ряде заболеваний. Об этом говорится в имеющейся в распоряжении ТАСС совместной статье директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович, посвященной итогам 2020 года, передает Trend.

В ВОЗ отметили, что в 2020 году системам здравоохранения приходилось приспосабливаться к новым вызовам "с невиданной скоростью", совмещая оказание обычных медицинских услуг с необходимостью реагировать на пандемию. "Цифровые решения способствовали устранению разрывов в тот момент, когда невозможно было оказывать услуги в формате личного приема. Эти нововведения сыграли важную роль в восполнении вынужденно прерванных услуг по оказанию помощи при болезнях сердца, диабете, гипертонии, онкологических заболеваниях, а также в обеспечении учета растущих потребностей в охране психического здоровья", - говорится в статье.

Наука и исследования позволили спланировать ответные действия на новые вызовы - от разработки средств диагностики коронавируса, изучения средств лечения до производства вакцин в "беспрецедентно сжатые сроки", подчеркнули в ВОЗ. "Использовались старые и новые технологии для получения обоснованных данных, положенных в основу медицинских и социальных мер. Давайте встретим 2021 год с оптимизмом и надеждой, движимой знанием, что наши ответные действия научно обоснованы и в их осуществлении все мы принимаем активное участие", - указывается в комментарии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 84 млн человек, более 1,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 212 637 случаев заражения, выздоровели 2 599 035 человек, умерли 58 002.