Власти Чехии продлили действие жестких социальных ограничений

Правительство Чехии продлило в четверг действующие в республике из-за коронавируса с 27 декабря жесткие социальные ограничения, которые предполагалось отменить 10 января, до 22 января - дня, когда в стране истекает срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом проинформировало Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чехия из-за коронавируса перешла 27 декабря на максимальный (пятый) уровень эпидемической угрозы, который предполагает ограничение выхода из жилых помещений без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов. В республике введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00.

Пятый уровень эпидемической угрозы предусматривает, что в Чехии остаются открытыми только магазины, торгующие товарами первой необходимости. К этой категории относятся продуктовые магазины, аптеки и магазины хозтоваров. Во встречах под открытым небом или в общественных помещениях смогут участвовать не более двух человек. Количество участников свадеб, похорон и богослужений ограничено 15.

Власти намерены полностью компенсировать ущерб предпринимателям, которые вынуждены свернуть бизнес из-за коронавируса в период, когда страна будет находиться на пятом уровне эпидемической угрозы. В Праге не исключают, что жесткие социальные ограничения власти продлят и после 22 января.