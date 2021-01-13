Во Франции призвали отменить запрет на посещение университетов

Власти Франции должны срочно пересмотреть запрет на посещение университетских занятий, введенный в связи с пандемией коронавируса. С таким призывом обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону студентка Института политических наук из Страсбурга Хайди Супо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне 19 лет, но мне кажется, что я умерла, - заявила она главе республики в открытом письме, опубликованном во вторник в соцсетях. - Реальность, господин президент, заключается в том, что у меня больше нет мечты. Все мои проекты рушатся один за другим, одновременно с тем, как падает настроение".

По ее словам, без возможности полноценно учиться "жизнь не имеет смысла и будущего". Автор письма не считает, что подобные настроения - исключение. "Я знаю, что не одинока, - написала она, отметив, что в условиях вынужденной изоляции схожие чувства переживают многие сверстники. - Страдающая сегодня молодежь - это завтрашний день страны".

Когда нет перспективы

"Когда в 19 лет нет ни надежды, ни перспективы, что же тогда остается?", - задала вопрос автор письма. Она сообщила, что в Лионе несколько дней назад один из студентов выбросился из окна с пятого этажа. "Если сказанное не убеждает вас, вспомните, по крайней мере, о том, что мы - часть вашего электората", - заметила Хайди Супо.

Состояние экономических индикаторов в период рецессии, считает она, не единственное, о чем следует заботиться властям. "Мы не требуем открыть вновь бары и дискотеки, а только позволить нам посещать занятия, - подчеркнула студентка. - Неужели мы должны умереть, чтобы о нас вспомнили?"

Несмотря на временное ослабление других карантинных мер, французские университеты не получили в декабре разрешения возобновить полномасштабный учебный процесс. Предполагалось, что студенты смогут вернуться в аудитории в январе. Но запрет так и не был снят, поскольку данные о динамике пандемии свидетельствуют, что вирус продолжает распространяться во Франции.

Динамика пандемии

Число заразившихся коронавирусом во Франции только за минувшие сутки, по официальным сведениям, составило почти 20 тыс. Всего же с начала пандемии в стране было выявлено 2,8 млн случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных случаев превысило за время эпидемии 68 тыс. Власти установили в ряде регионов более ранний комендантский час. В 23 департаментах он начинается теперь в 18:00 (20:00 мск) вместо 20:00 (22:00 мск), как на остальной территории.

Власти не исключают сейчас введения третьего по счету режима самоизоляции в связи с динамикой пандемии. Ожидается, что новые возможные ограничительные меры будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета министров под председательством Макрона.