На востоке Франции один человек погиб после схода лавин

Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате схода лавин на востоке Франции. Об этом сообщили в воскресенье в префектуре департамента Савойя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По меньшей мере четыре лавины сошли в горных районах Савойи в субботу", - говорится в сообщении. "Один человек погиб, несколько других накрыло снегом, но благодаря спасателям они были спасены", - подчеркивается в заявлении.

В префектуре предупредили, что "в воскресенье риск схода лавин в горной местности Савойи остается высоким". В связи с этим власти призвали лыжников быть бдительными и следить за метеосводками.

В субботу в 32 департаментах Франции был объявлен предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности из-за снегопадов. По данным синоптиков, в этот день высота снежного покрова на некоторых курортах, расположенных на французской части Альп, достигала нескольких десятков сантиметров.