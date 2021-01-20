Годовая инфляция в Великобритании в декабре росла выше прогноза на 0,3%
Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста потребительских цен на 0,5% в годовом выражении, а в месячном — на 0,2%.
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