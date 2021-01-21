Инаугурация Байдена и Харрис была торжеством демократии - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента и вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Камалу Харрис с инаугурацией. Слова германского лидера приводит официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Мои сердечные поздравления президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с инаугурацией, которая была торжеством демократии», — отметила канцлер.
Она также добавила, что с нетерпением ждет открытия новой главы в немецко-американских дружбе и сотрудничестве.
В среду, 20 января, Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.
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