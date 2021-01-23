В Берлине клинику закрыли на карантин после случаев заражения британским штаммом вируса

Берлинская клиника полностью закрыта на карантин после выявления 14 случаев заражения так называемым британским штаммом коронавируса среди пациентов и сотрудников учреждения. Об этом сообщила в субботу газета Der Tagesspiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, речь идет о клинике имени Гумбольдта в округе Райниккендорф. Эксперты опасаются, что число заразившихся может быть еще выше. У родственников медперсонала уже проявились первые симптомы заболевания, пишет газета.

По ее данным, специалисты не исключают, что ситуация грозит выйти из-под контроля и британский штамм коронавируса распространится в городе. В свете случившегося закрыто даже больничное отделение оказания неотложной помощи.

Всего в мире, по оценке берлинской клиники Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает как раз британский штамм из-за его высокой заразности.