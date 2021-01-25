Европейский центральный банк создаст центр по изменению климата

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о создании специального центра по изменению климата, основной целью которого станет координация работы различных подразделений банка в области климатической политики. Об этом говорится в пресс-релизе финансового института, опубликованном в понедельник на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Изменение климата оказывает влияние на все области нашей политики", - отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард. "Центр по изменению климата представляет собой структуру, которая нам нужна, чтобы срочно и решительно заняться этой проблемой", - добавила она. Новое подразделение, как указывается в пресс-релизе, будет формировать и направлять климатическую повестку ЕЦБ, опираясь на опыт экспертов, уже занимающихся вопросами, связанными с изменением климата.

Ожидается, что центр будет насчитывать примерно 10 сотрудников, работающих совместно с другими служащими банка. Он будет подчиняться главе ЕЦБ, курирующей деятельность регулятора в области изменения климата и устойчивого финансирования. Предполагается, что новая структура начнет работу в начале 2021 года. Решение о создании такого рода центра, как сообщается в пресс-релизе, "отражает растущее значение изменения климата для экономики и политики ЕЦБ, а также необходимость более структурированного подхода к стратегическому планированию и координации".

В свою очередь, итальянский экономист, член исполнительного комитета Европейского центрального банка Фабио Панетта, как пишет агентство Reuters, заметил, что ЕЦБ должен учитывать последствия изменения климата в своем экономическом анализе и реализации политики. "Проводя собственный анализ финансовых рисков, вызванных изменением климата, на основе строгих методологий, ЕЦБ может внести свой вклад в их точную оценку", - заключил он.