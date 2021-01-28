AstraZeneca заверила ЕС, что поставит больше 31 млн доз вакцины в I квартале

Европа 28 января 2021 21:26 (UTC+04:00)
AstraZeneca заверила ЕС, что поставит больше 31 млн доз вакцины в I квартале

Фармацевтическая компания AstraZeneca, с которой у ЕС возник конфликт вокруг поставок вакцины от коронавируса, заверяет, что Евросоюз получит "гораздо больше" 31 млн доз препарата в первом квартале. Об этом сообщила в четверг газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Маловероятно, что в конечном итоге будут поставлены 80 млн. Но должно быть гораздо больше 31 млн [доз]", - отметил источник издания.

В Еврокомиссии (ЕК) газету заверили, что в скором времени ЕС и AstraZeneca опубликуют согласованный договор. На прошлой неделе компания сообщила ЕК, что вместо обещанных 80 млн доз вакцины в первом квартале сможет поставить лишь 31 млн доз из-за проблем с производством. В странах ЕС это вызвало возмущение, поскольку планы по вакцинации оказались на грани срыва.

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