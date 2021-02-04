Великобритания начинает испытания комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Великобритания начинает испытания "по смешиваемости и сочетанию" вакцин, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer на фоне опасений по поводу нехватки препаратов. Об этом сообщает в четверг газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С этой целью британские эксперты подбирают группу из 800 добровольцев в возрасте старше 50 лет. "Учитывая проблемы, связанные с вакцинацией большого числа людей против COVID-19 и потенциальные ограничения глобального предложения, есть определенные преимущества в наличии данных, которые могут поддержать более гибкую программу иммунизации", - отметил Ван-Там. Возможность использования смешиваемых или подбираемых вакцин, взаимозаменяемых препаратов упростит вакцинацию взрослого населения Великобритании, сделает ее более гибкой. Вакцины работают по-разному, поэтому они могут стимулировать отдельные части иммунной системы и максимизировать борьбу с заболеванием, полагают британские эксперты.

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем.

Глава направления научных исследований AstraZeneca Менелас Пангалос ранее сказал о том, что считает обнадеживающими результаты третьей фазы клинического исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" и рассматривает в этой связи особенно важными испытания по комбинации своей вакцины с российской.

1 декабря 2020 года Российский фонд прямых инвестиций, центр им. Гамалеи, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса.