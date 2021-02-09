Бундесвер нуждается в масштабной модернизации - минобороны ФРГ

Министерство обороны ФРГ призывает к масштабной модернизации Бундесвера (Вооруженные силы Германии, ВС ФРГ), поскольку он якобы недостаточно подготовлен к современным вызовам.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в переданном в Бундестаг программном документе за подписями министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генерального инспектора ВС ФРГ Эберхарда Цорна, выдержки из которого во вторник приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Бундесвер еще недостаточно подготовлен к вызовам сегодняшнего дня и будущим угрозам", - говорится в нем. По мнению Крамп-Карренбауэр и Цорна, Вооруженные силы Германии испытывают нехватку финансирования, "односторонне ориентированы на зарубежные миссии".

Россия и Китай в документе называются "стратегическими конкурентами". Крамп-Карренбауэр и Цорн утверждают, что Россия выступает как "противоборствующая сила по отношению к Западу", со стороны которой якобы "в последнее время участились военные и политические угрозы" и которая, по их мнению, "сознательно нарушила международные соглашения". Китай становится "все более заметным" игроком, подчеркивается в документе.