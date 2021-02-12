Чешский парламент не продлил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии в четверг вечером отказалась поддержать предложение правительства республики продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, который был введен в стране 5 октября прошлого года и завершается 14 февраля. За инициативу кабмина, добивавшегося его продления до 16 марта, голосовали 48 из 106 присутствовавших на заседании парламентариев, против - 49. Трансляцию заседания вели местные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правительственная коалиция, состоящая из возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишем политического движения "Акция недовольных граждан" и Чешской социал-демократической партии, не располагает большинством депутатов в нижней палате парламента. В поддержке кабмину недавно отказали коммунисты, на которых он ранее опирался.

Против продления ЧС голосовали депутаты от правых оппозиционных партий. Главными аргументами, которыми оперировали противники режима ЧС, были факты о том, что действующие на его фоне ограничения наносят значительный ущерб национальной экономике, прежде всего - малому и среднему бизнесу, а также необходимость возобновления стандартного учебного процесса в школах и вузах республики. Звучали заявления, что