Явка на парламентские выборы в Каталонии превысила 45%

Явка на региональные парламентские выборы в испанском автономном сообществе Каталония на 18:00 по местному времени (21:00 GMT+4) в воскресенье составила 45,72%. Такие данные привели региональные власти.

Избирательные участки открылись в 09:00 (12:00 GMT+4) и будут работать до 20:00 (23:00 GMT+4). В голосовании могут принять участие около 5,5 млн человек. По итогам выборов 2017 года явка на 18:00 превысила 68%.

Жители Каталонии избирают 135 депутатов парламента автономного сообщества.

Каталонские власти приняли ряд мер для проведения голосования в условиях пандемии. Так, правительство региона призывает избирателей во избежание больших скоплений людей посещать участки в определенные временные интервалы. Избирателям нужно соблюдать безопасную дистанцию и в обязательном порядке использовать защитные маски.

Необходимость проведения выборов в Каталонии возникла после того, как в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент правительство автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев.