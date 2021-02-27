Швейцарец выиграл в лотерею 210 миллионов евро

Игрок из Швейцарии выиграл рекордную сумму в лотерею Euromillions, сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он сорвал джекпот в 210 миллионов евро вечером в пятницу 26 февраля. Специалисты оценивали его шансы на успех как 1 к 139 миллионам.

Предыдущий рекорд Euromillions поставлен сравнительно недавно – 11 декабря прошлого года. Тогда игрок из франции выиграл 200 миллионов евро.