ЕК согласна, что нужно распределять вакцины пропорционально численности населения стран

Еврокомиссия (ЕК) согласна с требованиями некоторых стран Евросоюза распределять вакцины между европейскими государствами пропорционально численности их населения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении ЕК, распространенном в субботу в Брюсселе в ответ на письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от пяти стран Евросоюза - Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии, которые потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества.

При этом ЕК подчеркивает, что страны ЕС "решили отойти от предложения Еврокомиссии, добавив гибкость, которая позволяет согласовывать различное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны". "В соответствии с этой системой, если государство-член решает не брать на себя пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами. Если государства захотят вернуться к пропорциональной основе, то им придется прийти к соглашению", - говорится в документе.