Испания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Испания решила приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник заявила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.

По ее словам, "введение вакцины AstraZeneca временно приостанавливается, пока Европейское агентство лекарственных средств анализирует случаи тромбов в последние дни".