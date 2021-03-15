Испания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
Испания решила приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник заявила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.
По ее словам, "введение вакцины AstraZeneca временно приостанавливается, пока Европейское агентство лекарственных средств анализирует случаи тромбов в последние дни".
Лента новостей
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотоснимками из поездки на освобожденные территории (ФОТО/ВИДЕО)
История сильной женщины, которая вдохновляет – о чем споет Самира Эфенди на "Евровидении-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Industry 4.0 создает в Азербайджане новые возможности для повышения конкурентоспособности ИТ-компаний
У Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации - азербайджанский депутат
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 освобожденных населенных пунктах Азербайджана - минэкономики
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсуждены поправки в закон об оценочной деятельности (FOTO)
Азербайджан является сторонником сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ - глава МИД
Аббас Ибрагимов:«Проекты трансформации Международного Банка Азербайджана модернизируют, меняют и открывают для нас путь в будущее»