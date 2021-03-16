Министр труда Словакии подал в отставку в связи правительственным кризисом

Министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк на фоне продолжающегося в республике правительственного кризиса подал в отставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На такой шаг министр, представляющий в правящей коалиции правоцентристское политическое движение "Мы семья", пошел ради урегулирования правительственного кризиса, возникшего в стране после того, как две из четырех партий - партнеров по кабмину потребовали от премьер-министра Игора Матовича, являющегося лидером правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности", уйти с должности главы правительства.