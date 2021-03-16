Министр труда Словакии подал в отставку в связи правительственным кризисом
Министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк на фоне продолжающегося в республике правительственного кризиса подал в отставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На такой шаг министр, представляющий в правящей коалиции правоцентристское политическое движение "Мы семья", пошел ради урегулирования правительственного кризиса, возникшего в стране после того, как две из четырех партий - партнеров по кабмину потребовали от премьер-министра Игора Матовича, являющегося лидером правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности", уйти с должности главы правительства.
Лента новостей
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотоснимками и видеокадрами из поездки на освобожденные территории (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы (ФОТО)
История сильной женщины, которая вдохновляет – о чем споет Самира Эфенди на "Евровидении-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Industry 4.0 создает в Азербайджане новые возможности для повышения конкурентоспособности ИТ-компаний
У Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации - азербайджанский депутат
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 освобожденных населенных пунктах Азербайджана - минэкономики
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсуждены поправки в закон об оценочной деятельности (FOTO)
Азербайджан является сторонником сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ - глава МИД