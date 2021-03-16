Во Франции разрешили применение двух препаратов от COVID-19 на основе комбинации антител
Французское агентство по медикаментозным средствам выдало разрешение на временное применение двух препаратов от COVID-19, основанных на комбинации двух видов синтетических (моноклональных) антител. Об этом говорится в распространенном ею заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Это первое во Франции разрешение на применение препаратов от COVID-19, созданных на базе сочетания двух синтетических антител.
Первый препарат - REGN-COV2 - разработан корпорацией Roche совместно с компанией Regeneron. Он представляет собой смесь препаратов касиривимаба и имдевимаба. Второе средство разработано компанией ANSM и является комбинацией бамланивимаба и этесевимаба.
Лента новостей
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотоснимками и видеокадрами из поездки на освобожденные территории (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы (ФОТО)
История сильной женщины, которая вдохновляет – о чем споет Самира Эфенди на "Евровидении-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Industry 4.0 создает в Азербайджане новые возможности для повышения конкурентоспособности ИТ-компаний
У Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации - азербайджанский депутат
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 освобожденных населенных пунктах Азербайджана - минэкономики
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсуждены поправки в закон об оценочной деятельности (FOTO)