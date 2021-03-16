Во Франции разрешили применение двух препаратов от COVID-19 на основе комбинации антител

Французское агентство по медикаментозным средствам выдало разрешение на временное применение двух препаратов от COVID-19, основанных на комбинации двух видов синтетических (моноклональных) антител. Об этом говорится в распространенном ею заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это первое во Франции разрешение на применение препаратов от COVID-19, созданных на базе сочетания двух синтетических антител.

Первый препарат - REGN-COV2 - разработан корпорацией Roche совместно с компанией Regeneron. Он представляет собой смесь препаратов касиривимаба и имдевимаба. Второе средство разработано компанией ANSM и является комбинацией бамланивимаба и этесевимаба.