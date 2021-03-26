Премьер Италии поддержал укрепление европейского механизма по контролю за экспортом вакцин

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об укреплении европейского механизма по контролю за экспортом вакцин от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премьер также получил заверения ЕК, что произведенные в Бельгии и Нидерландах дозы вакцины от коронавируса компании AstraZeneca будут распределены между странами ЕС.

Кроме того, Драги высказался в пользу предложенного ЕК цифрового зеленого сертификата вакцинации, но предупредил о рисках дискриминации, которые могут возникнуть при введении такого механизма.