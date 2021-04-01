ЕС получил в первом квартале на 73 млн доз вакцин меньше, чем ожидалось
27 стран Евросоюза за период с 27 декабря по 4 апреля получат в общей сложности около 107 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщила в четверг еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"К концу этой недели ЕС получит 107 млн доз вакцин", - сказала она.
Ранее Еврокомиссия информировала, что, согласно контрактам, в ЕС должно было поступить в первом квартале 180 млн доз.
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