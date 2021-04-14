Бойко Борисов решил не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Болгарии
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства республики по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов. Об этом он заявил в среду журналистам в ходе посещения города Велико-Тырново. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Труд".
"Я предложу [кандидатуру] другого премьер-министра с европейской и натовской ориентацией", - сказал он, не назвав имени преемника.
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