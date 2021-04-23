Во Франции усилили меры по охране комиссариатов полиции после убийства сотрудницы
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отдал распоряжение префектам департаментов и регионов усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse.
В пятницу в Рамбуйе (60 км к юго-западу от Парижа) выходец из Туниса напал с ножом на сотрудницу комиссариата. Она погибла от полученных ран. Нападавший был застрелен полицейскими. Нападение было совершено в холле комиссариата. Преступника первоначально приняли за посетителя, пришедшего в комиссариат за справкой.
Расследование данного нападения поручено прокуратуре по делам о терроризме.
Лента новостей
Проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи войск Нахчыванского гарнизона (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане рассматриваются возможности использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве
Медработникам, проводящим вакцинацию в Азербайджане, дополнительные средства не выплачиваются – агентство
Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan”
Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ)
В Азербайджане при приеме на работу не будет требоваться предоставление свидетельства о соцстраховании