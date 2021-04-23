Во Франции усилили меры по охране комиссариатов полиции после убийства сотрудницы

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отдал распоряжение префектам департаментов и регионов усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse.

В пятницу в Рамбуйе (60 км к юго-западу от Парижа) выходец из Туниса напал с ножом на сотрудницу комиссариата. Она погибла от полученных ран. Нападавший был застрелен полицейскими. Нападение было совершено в холле комиссариата. Преступника первоначально приняли за посетителя, пришедшего в комиссариат за справкой.

Расследование данного нападения поручено прокуратуре по делам о терроризме.