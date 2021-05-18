Экономика еврозоны в начале 2021 года падает второй квартал подряд

Экономика еврозоны в начале 2021 года продемонстрировала сокращение второй квартал подряд, вступив во вторую за 12 месяцев техническую рецессию, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Согласно опубликованным во вторник данным агентства статистики Eurostat, ВВП еврозоны в 1-м квартале 2021 года сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Это подтверждает предварительную оценку для данного трехмесячного периода и совпадает с прогнозом опрошенных The Wall Street Journal экономистов.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП еврозоны уменьшился на 1,8%, сообщают в Eurostat, что также совпадает с предварительной оценкой и прогнозами экономистов.

В 4-м квартале 2020 года экономика региона сократилась на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после восстановления на 12,5% в 3-м квартале 2020 года на фоне ослабления ограничительных мер.

Число трудоустроенных граждан еврозоны в 1-м квартале 2021 года упало на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,4% в 4-м квартале 2020 года.

Рост безработицы в регионе пока что остается ограниченным, чему отчасти способствуют государственные программы финансирования заработной платы для сотрудников, отправленных в вынужденные отпуска. Безработица в еврозоне в марте составила 8,1% против 8,2% в феврале.