В Италии нашли затопленную деревню

В результате ремонтных работ на водохранилище на севере Италии появилась из-под воды затопленная несколько десятков лет назад деревня на озере Лаго-ди-Резия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Деревня Курон была затоплена в 1950 году, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию.

Более 160 домов были затоплены, а население Курона переселили в соседние деревни. Некоторые жители решили переехать в новую деревню, которая появилась на берегу созданного озера.

В наши дни озеро Резия пользуется популярностью среди туристов летом, а зимой посетители могут пройти по замерзшей поверхности, чтобы добраться до шпиля колокольни, возвышающегося над озером. Когда озеро временно осушили, местные жители смогли увидеть остатки Курона, деревни, в которой когда-то жили сотни людей, прежде чем она была затоплена для создания гидроэлектростанции в 1950 году.