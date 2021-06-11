В Болгарии погиб пилот пропавшего с радаров истребителя
Пилот потерпевшего крушение 9 июня болгарского истребителя погиб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщили в министерстве обороны Болгарии.
«В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полета», — сказали в минобороны.
Связь с МиГ-29 была потеряна 9 июня в 00.45, когда истребитель выполнял тренировочный полет над Черным морем. По имеющей информации, самолет рухнул в море. Причины крушения не уточняются.
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