Меркель поедет на G7, несмотря на вспышку COVID-19 в отеле, где остановились ее охранники

Вспышка коронавируса в отеле в английском графстве Корнуолл, где остановились сотрудники службы безопасности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не повлияет на ее планы принять участие в саммите Группы семи (G7). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство DPA.

"Инцидент не окажет влияния на поездку канцлера и ее делегации", - отметили в Берлине. Как пишет агентство, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также подтвердил участие Меркель в саммите.

Вспышка произошла в отеле в городе Сент-Айвс. Там остановились как минимум два сотрудника службы безопасности канцлера. Гостиница была закрыта на карантин.