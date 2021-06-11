Меркель поедет на G7, несмотря на вспышку COVID-19 в отеле, где остановились ее охранники
Вспышка коронавируса в отеле в английском графстве Корнуолл, где остановились сотрудники службы безопасности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не повлияет на ее планы принять участие в саммите Группы семи (G7). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство DPA.
"Инцидент не окажет влияния на поездку канцлера и ее делегации", - отметили в Берлине. Как пишет агентство, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также подтвердил участие Меркель в саммите.
Вспышка произошла в отеле в городе Сент-Айвс. Там остановились как минимум два сотрудника службы безопасности канцлера. Гостиница была закрыта на карантин.
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