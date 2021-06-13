Джонсон заверил, что не придает значения негативным высказываниям Байдена в свой адрес

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не придает особого значения тому, что президент США Джо Байден ранее называл его клоном предыдущего американского лидера Дональда Трампа. С таким заявлением глава британского правительства выступил в интервью телеканалу СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На просьбу журналиста прокомментировать данные заявления Байдена, Джонсон ответил: "Послушайте, я не стану... Люди говорят обо мне самые разные вещи. Если бы я тратил время на споры по тем или иным вопросам, мы бы немного смогли сделать".

Говоря о Байдене, Джонсон отметил: "Он убежденный сторонник трансатлантического союза и особых отношений с Соединенным Королевством, как бы вы это не называли". "Он разделяет наши приоритеты в сфере изменения климата", - добавил премьер-министр.

Джонсон заверил, что Великобритания стремится "ладить с США вне зависимости от того, кто является президентом Соединенных Штатов". "Хочу, чтобы вы понимали, что в данном конкретном случае отношения очень хорошие", - сказал премьер.

Ранее в одном из интервью Байден, являвшийся в то время претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, назвал Джонсона "клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане".