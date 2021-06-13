В Греции четверых афганцев приговорили к 10 годам тюрьмы за поджог лагеря мигрантов

Греческий суд приговорил четырех афганцев к 10 годам тюремного заключения после обвинения в поджоге крупнейшего в Европе лагеря мигрантов "Мория" в 2020 году, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Мужчины, отрицавшие эти обвинения, были признаны виновными в умышленном поджоге. Защита назвала процесс несправедливым. Адвокаты сказали, что у троих обвиняемых были документы, свидетельствующие о том, что на момент ареста им не исполнилось 18 лет, но власти Греции не признали их несовершеннолетними.

Лагерь "Мория" был уничтожен пожаром в сентябре 2020 года, из-за чего 13 тыс. его обитателей были вынуждены ночевать под открытым небом, отказываясь при этом переселяться во временный палаточный лагерь, который наскоро разбили для них греческие военные.