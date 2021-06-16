Британское правительство сделает обязательной вакцинацию от COVID-19 для врачей

Правительство Великобритании сделает обязательным условием приема на работу в поликлиники и дома престарелых вакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Times.

.Согласно данным издания, в настоящее время укол от коронавируса не сделали порядка 150 тыс. работников Национальной службы здравоохранения (NHS), что составляет примерно 10% от их общего числа, и 52 тыс. сотрудников домов престарелых (16% от общего числа). Отмечается, что эти показатели очень сильно отличаются в зависимости от региона и этнической группы. В то же время подчеркивается, что от обязательной вакцинации будут освобождены сотрудники NHS, которым не рекомендуется прививаться по медицинским соображениям.