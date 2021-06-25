Британский регулятор проверит меры Amazon и Google по борьбе с фальшивыми отзывами

Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании начало расследование в отношении американских компаний Amazon и Google в связи с подозрениями, что компании принимают недостаточные меры для борьбы с фальшивыми отзывами. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении британского регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"СМА соберет дополнительную информацию, чтобы определить, нарушили ли эти две компании законы о защите прав потребителей, приняв недостаточные меры для защиты покупателей от фальшивых отзывов", - отмечается в сообщении. Указывается, что в мае 2020 года регулятор начал предварительное расследование, в ходе которого оценивались "внутренние системы и процессы нескольких платформ по выявлению и устранению фальшивых отзывов".

"Мы обеспокоены тем, что миллионы онлайн-покупателей могут быть введены в заблуждение, прочитав фальшивые отзывы, а потом потратят деньги, основываясь на этих рекомендациях", - приводятся в документе слова исполнительного директора CMA Андреа Косчелли. По его словам, Amazon и Google подозревают в том, что они "делают недостаточно для предотвращения или удаления фальшивых отзывов".

Отмечается, что после расследования регулятор может прибегнуть к "действиям принудительного характера", в частности получить от компаний "официальные обязательства по изменению методов борьбы с фальшивыми отзывами" или обратиться в суд.