В ВОЗ считают, что дельта-штамм коронавируса станет доминирующим в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", отличающийся высокой заразностью, скоро станет доминирующим в мире. При этом у экспертов пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах, а в других его нет. Как передает Trend, об этом заявили ТАСС в среду в женевской штаб-квартире ВОЗ.

"Мы ограничены в нашем понимании присутствия вариантов имеющимися у государств возможностями для секвенирования генома. Присутствие вариантов в государствах может быть подтверждено только в том случае, если варианты выявлены посредством секвенирования и если с мировым сообществом поделились данными о последовательности [генома] ", - отметили в пресс-службе ВОЗ, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, почему дельта-штамм циркулирует в одних странах, а в других не обнаружен.

"Дельта" крайне заразен, и ВОЗ ожидает, что скоро он станет доминирующим штаммом коронавируса, циркулирующим в мире", - подчеркнули в организации.

Согласно опубликованному в среду эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, дельта-штамм выявлен в 111 странах и территориях, и с 6 июля их число выросло на семь. Сейчас он циркулирует в Индии, где его впервые обнаружили в октябре 2020 года, а также, в частности, в России, Великобритании, Испании, Турции, Таиланде, Израиле, Бразилии и США. В то же время у ВОЗ нет данных о присутствии этого штамма в Исландии, Египте, Черногории, на Кубе и в целом ряде других государств и территорий, всего их сейчас 85.

Отвечая на вопрос о том, какие меры необходимы, чтобы предотвратить проникновение дельта-штамма в страну, в ВОЗ пояснили: "Все вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, со временем меняются. Ожидается появление новых вариантов этого вируса. Тем не менее широкая передача COVID-19 дает вирусу больше шансов измениться". В этой связи в организации считают, что исключительно важное значение для уменьшения возможностей для мутации имеет "сокращение передачи [инфекции] путем применения проверенных методов и мер контроля за болезнью". Кроме того, следует избегать попадания вируса в популяции животных.

Что касается ограничений на поездки, то, по мнению ВОЗ, эта мера "может сыграть ограниченную роль в предотвращении завоза вариантов [вируса]". По словам экспертов, страны, системы здравоохранения которых не имеют достаточных возможностей, чтобы противостоять повышенному риску, связанному с опасными штаммами, "могут вводить на время более жесткие ограничения на путешествия" в целях предотвращения проникновения опасных штаммов.