Представители Германии провели тайную встречу с талибами

Представители правительства Германии провели тайную встречу с членами движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает Bild, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Встреча прошла в субботу, 31 июля, в Дохе и была согласована с США. Как пишет ТАСС, Германию на переговорах представлял специальный уполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Стороны обсудили гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших бундесверу и полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.

Утверждается, что МИД Германии подтвердил переговоры Вика с талибами. В ведомстве отметили, что во встрече приняли участие переговорщики движения и представители правительства в Кабуле. Целью переговоров назвали скорейшее достижение прогресса в вопросе возобновления внутриафганских переговоров и установление перемирия в Афганистане.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед предупредил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.