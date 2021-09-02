Германия стремится сохранить постоянное диппредставительство в Афганистане - глава МИД

Германия готова оказывать гуманитарную помощь Афганистану и поддерживать его развитие при выполнении ряда условий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

"В Афганистане - нравится нам это или нет - новая реальность", - констатировал германский министр. "У нас нет времени зализывать раны, но если ЕС хочет играть там определенную роль, то он должен быстро действовать", - отметил Маас.

"Мы должны сейчас очень быстро определиться с нашей позицией по Афганистану", - считает он.

Маас также подчеркнул, что ФРГ готова снова открыть дипмиссию в Кабуле, если это позволит сделать ситуация с безопасностью и будут выполнены вышеназванные условия.