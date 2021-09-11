Лидеры ЕС выразили единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября

Лидеры ЕС выразили полное единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября и заявили, что этот день навсегда изменил историю человечества. Об этом написали на своих страницах в Twitter в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и спикер Европарламента Давид Сассоли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"11 сентября мы вспоминаем всех тех, кто потерял жизни, и чтим память тех, кто рискнул всем, чтобы помочь людям. Лучшая сторона человеческой натуры может сиять даже сквозь самые темные часы испытаний. ЕС стоит с США в защите свободы и сострадания и борьбе против ненависти", - написала фон дер Ляйен.

"Ужасающий теракт 11 сентября 20 лет назад изменил ход истории. Мы храним в памяти имена погибших и благородные жертвы, на которые пошли так много спасателей. ЕС стоит с США и их президентов в борьбе с терроризмом во всех формах", - отметил глава Евросовета Шарль Мишель.

"11 сентября изменило мировую историю. Этот день остается открытой раной в наших сердцах, он никогда не будет забыт", - написал спикер Европарламента Давид Сассоли.