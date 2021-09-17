Глава МИД Нидерландов ушла в отставку

Глава МИД Нидерландов Сигрид Кааг подала в отставку после того, как нижняя палата парламента 15 сентября выразила ей недоверие в связи с плохой организацией эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает газета de Telegraaf, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Кааг не была обязана подавать в отставку после голосования в парламенте, однако она предпочла это сделать с учетом мнения партий по этому вопросу.

Экс-министр останется во главе своей партии "Демократы 66".

Палата в ту же среду выразила вотум недоверия и министру обороны страны Анк Бейлевелд, но та уже сказала, что в отставку не подаст.

Депутаты раскритиковали министров за хаотично проведенную эвакуацию из Афганистана граждан Нидерландов и афганцев, которые с ними сотрудничали. Всех афганцев вывезти из страны не удалось. Кааг признала в парламенте, что правительство запоздало или неверно реагировало на предупреждения об усилении "Талибана", провалило эвакуацию и в целом проявило безответственность.

Кааг возглавляла МИД во временном нидерландском правительстве, которое находится у власти из-за затянувшихся переговоров о формировании новой правящей коалиции после выборов в марте, напоминает АР.

15 сентября поста главы МИД Великобритании лишился Доминик Рааб, которого также критиковали за реакцию на афганский кризис. Особенно его упрекали за нежелание прервать отпуск.